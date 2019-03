Traversée de 54 migrants en Espagne : deux Sénégalais écroués Deux jeunes Sénégalais âgés respectivement de 26 et 21 ans ont été arrêtés et écroués en Espagne, annonce la police, lundi. Ils sont suspectés d’avoir fait traverser pas moins de 54 migrants africains, moyennant 4000 euros par personne, selon "Ouest France", repris par "Le Quotidien". Le 28 février dernier, un canot pneumatique de neuf mètres de long avait été intercepté au large d’Almeira, avec à son bord 56 migrants dont 11 femmes et 3 mineurs. Les deux Sénégalais sont accusés d’avoir « dirigé l’embarquement depuis la côte marocaine jusqu’au lieu où (les migrants) ont été secourus en haute mer », a indiqué la police espagnole dans un communiqué. Les migrants interrogés par la police ont permis d’identifier les des deux Sénégalais comme « les responsables de navigation et de l’embarcation ».

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos