Tremblement de terre au Maroc : Karim Wade exprime sa solidarité et es sincères condoléances au Roi Mohammed VI Le tremblement de terre au Maroc continue de susciter un flot de réactions. Karim Wade, dans un message X (anciennement Twetter) a exprimé sa solidarité et ses sincères condoléances au Roi Mohammed VI

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

« Mes pensées profondes, ma solidarité et mes sincères condoléances au Roi du Maroc Mohammed VI, aux familles des victimes et à tout le peuple marocain suite au tremblement de terre. La résilience et la solidarité des marocains sont une source d'inspiration pour nous tous. #SolidaritéAvecLeMaroc# »



L’APS dans une publication récente souligne que le bilan du séisme qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, au Maroc, continue d’augmenter et serait désormais de plus 1000 morts, selon des médias étrangers.



La MAP, l’agence officielle marocaine, parlant pour sa part de 820 morts et 672 blessés, dont 205 grièvement, sur la base d’un « bilan actualisé du ministère de l’Intérieur, arrêté à 10h samedi. »



