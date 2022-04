Tremplin Start Up Uemoa: Notre compatriote Mamadou Elimane Kane, classé 1er au plan national et 2e, au régional

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

C'est "Le Témoin" qui donne l'information. L’entrepreneur Mamadou Elimane Kane a remporté, vendredi, le Prix d’excellence de la deuxième édition du concours Tremplin Start Up national de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), doté d’un montant de 13 millions de francs Cfa. Le lauréat du Prix d’Excellence de ce concours qui prime les meilleurs Start Up des pays de l’espace UEMOA, est l’inventeur d’Africa Smart Citizen. « Il s’agit d’un collier intelligent Traqueur-GPS auto rechargeable, qui permet aux éleveurs extensifs d’éviter le vol de bétail via la géolocalisation des animaux, avec un système de détection précoce du vol », explique un document de presse.



Selon le texte, ce collier, dénommé la Bergerie connectée, a également un système de détection d’ouverture, permettant aux éleveurs de détecter toute intrusion dans l’enclos, grâce à une détection précoce et efficace contre le vol. Mamadou Elimane Kane va empocher la somme de 13 millions de francs Cfa. « Le but est de soutenir la promotion d’un entrepreneuriat moderne et innovant », a dit le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, qui présidait la cérémonie de remise des prix du Tremplin Start-Up 2022.



Au niveau régional, Kane vient en deuxième position et remporte ainsi le Prix d’Excellence Platine, derrière le Togolais Nadjagou Lalle Yentaguim.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook