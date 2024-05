Trente forages en panne à Louga : Le gouverneur interpelle les autorités sur le problème d’accès à l’eau

Lors du Comité Régional de Développement (CRD) consacré à l’hydraulique tenu à Louga, plusieurs problèmes liés au manque d’eau ou à sa gestion ont été abordés par le gouverneur de la région, Ndèye Nguénar Mbodji, informe Le Grand Panel



Selon elle, le premier est la qualité de l’eau car ce lisuide précieux est pollué par endroit. Elle souligne que la région de Louga compte trois cent vingt-six (326) forages dont les trente (30) sont carrément en panne et totalement à l’arrêt. Ensuite, le problème sur la gestion de certains forages a été soulevé. L’administratrice civile n’a pas non plus oublié le problème noté dans les zones situées au tour du Lac de Guiers qui ne disposent pas d’eaux potables. Le problème des châteaux d’eau a été aussi évoqué.



Selon le journal, pour résoudre le problème d’accès à l’eau, le gouverneur promet des solutions afin de soulager les populations.



« J’ai demandé aux préfets des départements de convoquer les commissions auxiliaires de protection civile. Ils vont aller sur les sites concernés et les rapports seront transmis à l’OFOR qui est un programme de réfection de ces châteaux d’eau là », a déclaré le gouverneur de Louga.



D’après elle, tous les rapports afférant à ces affaires seront transmis aux autorités compétentes une fois l’enquête terminée. « Et cela va permettre de prendre en charge les questions qui dépassent notre compétence », a-t-elle ajouté.



Ndèye Nguénar Mbodj a, en outre, mis un comité technique et de suivis pour la prise en charge de toutes les questions soulevées par les préfets, les sous-préfets et les collectivités territoriales de la région. Ainsi, elle compte organiser dans les prochains mois une réunion d’évaluation.