Très mal en point: Pape Alé Niang évacué à l’hôpital Principal Placé sous mandat dépôt mardi dernier, Pape Alé Niang a repris sa grève de la faim, comme lors de sa première détention. Très mal en point, le journaliste d’investigation a été évacué, hier soir, dans la nuit, à l’hôpital Princapl de Dakar, confirme son avocat Me Sarr joint par Senenews au téléphone.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Décembre 2022 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Le patron du média privé Dakar Matin, connu pour ses critiques envers le pouvoir, a été arrêté lundi soir, une semaine après avoir bénéficié d’une libération provisoire. Après une courte audition dans la matinée, Pape Alé Niang a une nouvelle fois été placé sous mandat de dépôt. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les termes de son contrôle judiciaire.



Sa nouvelle arrestation serait liée « à des vidéos de Pape Alé Niang le week-end dernier, notamment des déclarations visant le directeur général de la police nationale et sa famille ».



Pape Alé Niang avait été une première fois arrêté le 6 novembre dernier, puis incarcéré. Il avait dénoncé une détention « arbitraire », et entamé une grève de la faim.



Le journaliste est accusé de « diffusion de documents militaires de nature à nuire à la défense nationale », des documents notamment liés à la convocation de l’opposant Ousmane Sonko devant la justice début novembre. Il est également poursuivi pour « divulgation de fausses nouvelles ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook