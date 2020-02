Trésor public: Safcom court derrière une créance de 300 millions FCfa depuis 17 ans

S’il y a une entreprise nationale que l’Etat - pourtant surliquide à en croire le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo -, est en passe d’étrangler, c’est bel et bien la société Safcom spécialisée dans l’importation du riz, qui court derrière une créance de 300 millions FCfa depuis 17 ans .



Tenez : courant 2003, le gouvernement, sous le magistère du président Abdoulaye Wade, était confronté à de sérieux problèmes de stocks pour secourir le monde rural en vivres de soudure. Pis, cette période coïncidait avec une pénurie de riz sur le marché national. Fort de ses réseaux de renseignements, « Le Témoin/Hebdo » (actuel quotidien) avait débusqué une importante quantité de riz dans les hangars de la Safcom avant de faire du « yoolé ».



Dès la parution de notre article, le Président Abdoulaye Wade avait fait « réquisitionner » toute la quantité de riz d’une valeur estimée à plus de 1 milliard de francs. Motif : Urgence humanitaire ! « Ramenez-moi toutes ces tonnes de riz dont parle « Le Témoin », et dites au propriétaire que l’Etat va payer dans les brefs délais », avait ordonné le président de la République d’alors. Aussitôt dit, aussitôt fait !



C’est ainsi que le gouvernement avait fait vider tous les magasins de la Safcom avec des bons de commande et de livraison à l’appui. Depuis lors, c’est vrai, le Trésor public a payé au compte-gouttes la plus grande partie de la créance jusqu’à ne plus rester devoir que la somme de 300 millions de francs à la Safcom. « Seul le président de la République Macky Sall peut nous aider à sortir de cette situation que nous vivons depuis 17 ans » espère le Directeur financier de la Safcom. Et si « Le Témoin » tient à faire ce cri du cœur, c’est parce que c’est lui qui était à l’origine de cette situation délicate dans laquelle s’est retrouvée la Safcom.

