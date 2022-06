Tribunal: Ahmed Aïdara, Déthié Fall, Mame Diarra Fam et les autres interpellés, déférés au parquet

Déthié Fall, Ahmed Aïdara, Mame Diarra Fam et les autres personnes arrêtées, vendredi dernier lors de la manifestation (interdite) de Yewwi Askan Wi, viennent d’être déférées au parquet.



Déthié Fall et Mame Diarra Fam sont actuellement au niveau de la cave du Palais de Justice de Dakar.



D’après "Libération" online, ils ont été déférés devant le procureur en même temps que plusieurs personnes interpellées vendredi, en marge des manifestations. Au même moment, Ahmed Aïdara a été présenté au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



