Tribunal: Expert Auto Sa condamnée à payer à la société Zalar Sénégal, plus de 27 millions FCfa

Le Tribunal du Commerce, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort, condamne la société Expert Auto à payer à la société Zalar Sénégal, la somme de 27 500 000 FCfa en principal. Outre celle de 3 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts.



Ainsi, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire sur la totalité du principal et, met les dépens à la charge d’EXPERT AUTO.