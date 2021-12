Tribunal de Commerce Dakar: Audience en cours entre la « SAR » et « PETROSEN HOLDING » à Khadim Ba

C'est une audience très attendue, qui s'est ouverte et qui est en cours ce mercredi 15 décembre 2021 à Dakar, devant le Tribunal de Commerce de Dakar.



Elle oppose la « SAR » et « PETROSEN HOLDING » à Khadim Bâ. L’Etat du Sénégal à travers ces 2 sociétés, a estimé devoir l’attraire devant le Juge du tribunal de commerce, pour abus de minorité



Les plaidoiries sont en cours dans le cabinet du Président Lamotte. A suivre

