Tribunal de Diourbel: Les bureaux du président et du procureur cambriolés

Le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a été cambriolé ce week-end, par des malfrats.



Les assaillants ont visité les bureaux du procureur, Aly Ciré Ndiaye, de son substitut Mamadou Saidou Diao, du secrétaire du parquet et du président du tribunal, Pape Mouhamed Diop.



D'après "L'Observateur", les malfaiteurs ont emporté seulement 6 cornets de chanvre indien dans la salle des scellés. Et pourtant, il y avait de l'argent qu’ils n’ont pas emporté.



