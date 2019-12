Tribunal de Louga: Rokhaya Gaye écope de 5 ans ferme et d'une amende de 378 millions

Le verdict est tombé ce matin dans l'affaire de détournement de fonds à la direction régionale de La Poste de Louga. Rokhaya Gaye, poursuivie pour faux et usage de faux en écriture privée, blanchiment de capitaux, a écopé d'une peine de 5 ans ferme.



Le tribunal a demandé la confiscation du 5e de ses biens. L'ex directrice régionale de la poste de Louga doit également payer une amende de 378 millions FCFA.



Moussa Oumar Ba, quant à lui, a écopé de 2 ans ferme. Il était poursuivi pour faux et usage de faux. Il a également écopé d'une amende de 100.000 francs CFA.

