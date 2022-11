Tribunal de Mbour: Les verdicts des cinq gardes du corps de Sonko et de Omar Dione connus

Les cinq (5) gardes du corps du leader de Pastef arrêtés suite aux incidents le 30 octobre dernier à Thiky lors de l'étape du Nemeekou tour étaient ce mardi au Tribunal de Grande instance de Mbour.



En délibéré, les trois (Modou Diop, Lamine Sonko et Diakhaté Diop) gardes sur les cinq incriminés pour coups et blessures, ont pris un mois ferme et comme ils ont fait une vingtaine de jours en prison, il leur reste juste quelques jours à tirer. Quant à leurs deux collègues, Madou Diaw et Ibrahima Boye, ils ont bénéficié de la relaxe pure et simple.





