Tribunal de Pikine Guédiawaye : les journalistes chroniqueurs judiciaires dans un calvaire infernal Depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus, ils n’arrivent pas à exercer correctement leur travail. Et pour cause, certains ASP et autres policiers leur empêchent l’accès du temple de Thémis pour suivre les audiences et informer les populations.

Pour le moment, ces journalistes ne savent pas si c’est un excès de zèle ou ce sont vraiment des ordres reçus d’on ne sait qui. Et pourtant, à Dakar, malgré la pandémie, leurs confrères peuvent faire leur travail normalement.



Le Garde des Sceaux doit donc intervenir rapidement pour permettre aux journalistes de faire correctement leur travail. Car, ce que font les policiers et leurs supplétifs A ASP au tribunal de Guédiawaye, c’est inadmissible.



