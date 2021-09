Tribunal du Commerce- Menace de grève des juges consulaires : «ce climat d’incertitude institutionnel pourrait ralentir la relance de l’économie», avertit A. Seck, Prof d’économie à l’Ucad Les juges consulaires qui aident dans la prise de décision au Tribunal du commerce hors classe de Dakar, ont brandit la menace de paralyser l’institution, si leurs indemnités ne sont pas payées d’ici la prochaine Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux. S’ils mettent leur menace à exécution, en termes de conséquences, cela risque d’impacter négativement la relance de l’économie, après l’impact de la Covid-19. L’analyse est du Professeur d’Economie à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, Abdoulaye Seck. Sud Quotidien

«Ce sont ces juges-là qui sont prédisposés à régler les litiges commerciaux. Si, à un moment donné, ils décident de suspendre leurs activités, même si cette suspension est momentanée, on va se retrouver dans une phase de sans droit. Les droits et obligations en matière commerciale pourraient ne pas être respectés par les parties.



Le monde des affaires peut plonger dans un climat de risques et d’incertitudes. Les acteurs ont besoin de la protection de la loi de façon à ce que, s’ils subissent des dommages, qu’ils soient rétablis dans leur droit.



Les investisseurs peuvent aussi refuser de s’engager dans des relations contractuelles ou d’affaires qui ont en général un certain niveau de risque. Il risque d’y avoir un ralentissement de l’activité économique.



Le moment est très mal choisi. Nous sommes dans un contexte de reprise de l’activité économique. Ce retour pourrait être ralenti par ce climat d’incertitude institutionnel. Ce dont on a réellement besoin est un climat relativement apaisé, qui pourrait garantir toute la force de la loi en matière du respect et d’application des dispositifs contractuels qui gouvernent l’activité des entreprises.



Si dans ce climat de reprise des activités vient se greffer une incertitude liée au fait que le droit est presque mis en berne, la perspective de relance de l’activité économique pourrait être ralentie.

