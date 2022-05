Tribunal : le procès en appel d'Imam Ndao, renvoyé au 27 juin prochain

Le procès Imam Ndao et Cie, prévu ce matin devant la barre de la chambre criminelle de la cour d’appel de Dakar, vient d’être renvoyé jusqu’au 27 juin prochain.



Motif évoqué reste l’absence d’un des avocats de la défense. Rappelons que Imam Ndao n’a rien à craindre. Le juge et le procureur général ont demandé sa comparution en tant que témoin «pour éclairer le tribunal».



Imam Ndao et ses co-accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux. Et, il a été relaxé des principaux chefs d’accusation. Les autres ont été condamnés à des peines allant jusqu’à vingt ans de prison.