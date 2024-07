Triche au Bac: Un candidat placé sous mandat de dépôt à Bambaly

Un candidat de la série L2 au centre d'examen de Bambaly, a été pris hier au cours de l'épreuve de la LV2, en flagrant délit de tricherie avec son portable, par le président de jury au cours d'une de ses rondes.



Selon "Seneweb", il a été mis à la disposition de la sécurité de proximité. Pour des compléments d'enquête, il a été transporté au poste de gendarmerie de Djiredji, commune voisine chef-lieu d'arrondissement. Ce matin à 10 heures, le mis en cause a été présenté au tribunal de Sédhiou et a été placé sous mandat de dépôt.



Le proviseur du lycée se dit peiné qu'un tel événement, malheureusement, se déroule dans son établissement, malgré les innombrables efforts faits dans ce domaine.



Et de préciser qu'en dehors de toutes les formes de sensibilisation, l'interdiction du port de portable a été bien mentionnée dans le règlement intérieur de l'école, non pas seulement en classe mais dans l'enceinte même de l'établissement.