Triche au Baccalauréat : 10 candidats pris en flagrant délit

L’Office du bac a déploré des cas de fraude à l’examen du Bac, au 1er tour.



Sur environ 10 personnes prises en flagrant délit de tricherie dans ce premier tour au BAC, près de quatre candidats ont été identifiés comme faisant partie d’une bande. Comme la team Pékesse, ils sont tous originaires de l’académie de Dakar, mais ont été « exportés pour composer dans la sous-région », dit le Directeur de l’Office du Bac, Sossé Ndiaye, repris par L’Obs.



Le bataillon aurait été enrôlé et encadré par un cerveau qui transmettait les corrections via WhatsApp. Et plus troublant encore, les premiers éléments de l’enquête mettraient en cause une personne déjà connue des services académiques pour organiser des fraudes, mais qui n’a, semble-t-il, jamais vraiment été inquiétée. Une aura d’immunité qui empêche de mettre l’individu hors d’état de nuire.



Des ressemblances avec la Team Pékesse

Le modus operandi semble être calqué sur la fameuse « Team Pekesse ». Un groupe de 15 candidats (14 filles et un garçon), tous provenant de Pikine et Guédiawaye et inscrits au Centre académique de Thiès, avaient été, lors de la session de juillet 2021, pris pour tricherie suivant un système bien élaboré.











Avec Senenews