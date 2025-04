Triste nouvelle en cette matinée : Le pape François s’est éteint à l’âge de 88 ans Le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025, le décès du pape François, survenu à l’âge de 88 ans. Né Jorge Mario Bergoglio, il avait été élu en mars 2013, devenant le premier pape originaire d’Amérique du Sud et le 266e souverain pontife de l’Église catholique.

Figure marquante de son temps, le pape François s’est distingué par son style pastoral, sa simplicité et ses prises de position en faveur des plus démunis. Salué par beaucoup comme un réformateur audacieux, il n’en a pas moins suscité des critiques de certains cercles conservateurs au sein de l’Église, qui lui reprochaient une certaine souplesse face à la tradition.



Durant son pontificat, il a dû faire face à de nombreux défis, notamment la gestion des crises liées aux abus sexuels dans le clergé, un fléau contre lequel il a engagé plusieurs réformes.



La disparition du pape François marque la fin d’un chapitre important de l’histoire contemporaine de l’Église catholique. Le monde chrétien lui rend hommage, saluant la mémoire d’un homme engagé pour la justice sociale, le dialogue interreligieux et la paix.



