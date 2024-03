Triste nouvelle en pleine campagne : Mamadou Yattassaye, candidat recalé à la présidentielle, est décédé

L’homme d’affaires Mamadou Yattassaye, qui est le patron d’Aquaterra, est décédé des suites d’un malaise, selon certaines sources. Triste nouvelle de sa disparition qui a été confirmée par son mandataire Ousmane Senghor, joint par "PressAfrik".



Une autre source très touchée par sa mort, rappelle : « pas plus tard qu’hier, on discutait sur le meilleur profil à soutenir, et je devais lui revenir demain vendredi ! ».



Le Groupe Leral compatit à cette disparition qui, au-delà de sa famille et ses proches, touche tous les Sénégalais, en cette période de veillée présidentielle.



Paix à son âme.