Triste nouvelle pour les « Patriotes » : Ousmane Dia, membre de Pastef Nguékhokh, est mort en prison C’est une triste nouvelle qui tombe pour les « Patriotes » : Ousmane Dia, membre de Pastef Nguékhokh, est mort en prison ! L’homme qui était le responsable chargé de la massification de la Jeunesse Patriotique du Sénégal à Nguékhokh, a rendu l'âme ce vendredi matin, à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2023 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué émanant de la Jeunesse Patriotique du Sénégal-JPS qui informe l'opinion nationale et internationale, ce décès est survenu dans des conditions troubles.



« En effet, arrêté le 29 mai dernier suite à une blessure par balle blanche, le camarade était gravement malade. En dépit du certificat médical établi le 27 juin 2023 par son médecin, faisant état de son traitement depuis 2017 pour affection neuro psychiatrique de type psychose épileptique, mais les autorités judiciaires près le Tribunal de Grande Instance de Mbour l'ont injustement maintenu en prison, sans que la prise en charge médicale appropriée lui soit administrée », relève la JPS.



C’est pourquoi, elle « dénonce vigoureusement la persistance des violations de la sacralité de la personne humaine, la récurrence des tortures et la poursuite de la séquestration arbitraire des militants du parti, essentiellement jeunes ».



La JPS présente ses sincères condoléances à la famille du frère Ousmane Dia et à l'ensemble des militants et sympathisants. Mais elle soutient aussi qu’une réponse appropriée sera apportée à cet énième acte de persécution.





