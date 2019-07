Tristesse en Casamance – Mauvaise nouvelle pour Sadio Mané !

C’est une grosse mauvaise nouvelle qui frappe aujourd’hui la région de Casamance. En effet on vient d’apprendre que Mami Diassy, une de des plus ferventes supportrices de Sadio Mané est décédée...



Ladite dame vouait une admiration sans égale à Sadio Mané. Sur Facebook, elle lui apportait son soutien chaque fois que l’international sénégalais était sous le feu des critiques. C’est d’ailleurs l’ami d’enfance de Sadio Mané, Commissaire Balmaceda, qui en fait l’annonce, ce dimanche informent nos confrères de sanslimite...



« Je l’ai connue de par ses publications sur Mané, Mami Diassy, une des fans incontournables de Mané depuis Sédhiou. J’ai un cœur meurtri après avoir appris son décès, aujourd’hui, à l’hôpital de Sédhiou. Oh la vie est bizarre, mais malheureusement c’est comme ça. On va tous partir. Étant jeune, je prie pour qu’Allah te pardonne Mami. Repose en paix. Que la terre de Sédhiou te soit légère » , a-t-il écrit

