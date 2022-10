Trois agents de 2AS arrêtés pour vol de 4 iPhones 14

Les passagers se plaignent très souvent de vols de leurs bagages à l’aéroport international Blaise Diagne. Une passagère en provenance des Etats-Unis est la énième victime. Mais elle a eu la chance de retrouver ses quatre téléphones iphone 14. Ses présumés voleurs sont trois agents du service rampe de 2AS,(manutention au sol). Soupçonnés d’avoir soustrait frauduleusement des bagages d’une passagère en provenance de New York quatre (4) iPhone 14, selon Dakaractu, les mis en cause ont été démasqués par la police. D’ailleurs les limiers de l’aéroport ont interpellé deux agents.



Lundi dernier à l’arrivée du vol HC 427 en provenance de New-York, les trois agents ont mis à exécution leur plan. Mais c’était sans compter avec la ténacité de la victime qui a vite signalé aux limiers le vol de ses quatre téléphones. Aussitôt, les forces de l’ordre ont fouillé dans les images des caméras de surveillance et procédé à une enquête qui a permis de démasquer les mis en cause. Ainsi, ils ont mis la main sur G. Diop et Zidane, mais V. Diouf lui, a pris la fuite. Il serait actuellement signalé à la frontière gambienne. Après avoir récupéré les téléphones, la plaignante a finalement retiré sa plainte pour éviter un licenciement des mis en cause. Nos tentatives de joindre le service de presse de l’AIBD sont restées vaines.

L'As