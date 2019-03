Trois cas de disparitions inquiétantes

En l’espace de quelques jours, des cas présumés de disparitions troublantes secouent le pays. En effet, à Touba on est toujours sans nouvelle de Mourtala Mbacké, un enfant de trois ans disparu depuis plusieurs jours. A Ziguinchor, Halimatou Baldé, 14 ans, n’a plus refait signe de vie. Pour boucler la boucle, à Thiès, Aïda Mbaye, une élève âgée de 18 ans, a laissé ses parents sans nouvelles. Trois cas qui intriguent et qui commencer à semer quand même une certaine panique.



On apprend aux dernières nouvelles qu’Aïda Mbaye a finalement été retrouvée dans un piteux état.













