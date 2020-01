Trois chèques de 5 millions partagés par le 3 vainqueurs de la journée des START-UPS avec la FDSUT Le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications vient de remettre trois chèques au vainqueurs de la journée des START-UPS tenue ce samedi 25 janvier à l'hôtel Pullman de Dakar.En effet le premier a reçu la somme de 2 500 000 F CFA, le second 1 500 000 F CFA et le troisième 1 000 000F CFA.



