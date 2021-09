Trois collaborateurs de Tshisekedi dont Taylor Lubanga, « accusés de vouloir faire exécuter un jugement contre Huawei pour 50 millions de dollars »

Et ce dernier a fini par être condamné. Du coup son jugement condamnant Huawei ne pouvait plus produire d’effets, le juge ayant été condamné. Un avocat affirme que « dès lors que le juge est condamné en prise à partie, cas de Moïse Katumbi, la décision initiale est anéantie. Dans le cas, le tribunal de commerce ne pouvait plus confirmer la saisie attribution ».



« C’est un scandale, qu’un jugement dont l’acteur a été condamné en prise à partie soit exécuté », déplore notre source. Encore une fois, les noms de certains proches du président sont évoqués.



Il s’agit de Taylor Lubanga et un député provincial élu de l’UDPS/Tshisekedi à Kinshasa; les deux agissant sous la conduite d’un certain Tony qui serait le cousin de Félix Tshisekedi.



Ces trois personnes « sont pointées du doigt accusateur d’être derrière ce scandale seulement parce qu’ils attendraient une grosse part dans les 50 millions que l’on veut soutirer à Huawei ». Et pour ce coup, le juge et son président « auraient reçu 2 millions USD ». « Ceux qui disent que l’entourage du président de la République torpille le travail des magistrats n’ont pas tort. Si ce n’est pas le cas, pourquoi s’agiter pour faire exécuter un jugement dont l’auteur a été débouté à l’action de prise à partie initiée par Huawei en toute régularité ? », s’interrogent nos sources.

https://actu7.cd

Source : Selon nos sources, trois collaborateurs de Félix Tshisekedi dont Taylor Lubanga, sont accusés de trafic d’influence en voulant faire exécuter un jugement déjà annulé contre Huawei. Cette immixtion dans les affaires judiciaires des proches du président de la République, se passe au tribunal de commerce de la Gombe, dans l’affaire qui a opposé l’entreprise chinoise Huawei et la société GTCC.Source : https://www.lejecos.com/Trois-collaborateurs-de-Ts...

