Trois milliards payés par l'État : La Fédération des écoles privées dément

3.284.400.000 francs payés aux écoles privées d'enseignement supérieur qui reçoivent les bacheliers non orientés. Ce montant, s'il est payé, les ayants-droit, à savoir les responsables des écoles privées, informent n'avoir rien perçu. Ils continuent de réclamer à l'État le paiement de l'ardoise due à leurs établissements.



Et si l'on en croit le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, le reliquat 1.714.600.000 sera réglé en avril. Les services d'Amadou Ba avancent également que dans le budget 2018, une enveloppe de 5 milliards est prévue pour le paiement de la scolarité des étudiants orientés dans le privé.



Mais, du côté de la Fédération des écoles privées, ces informations sur le paiement de la dette sont fausses. Leur président Abass Fall dément tout paiement de la dette. "Nous sommes surpris d'entendre que l'État a payé la dette. Peut-être qu'il a payé à des écoles fantômes. C'est une fausse information", déplore-t-il dans le quotidien L'As.



Seneweb