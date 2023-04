Trois personnes interpellées avec 21 millions FCfa : Comment les limiers de Keur Ayib ont fait capoter un projet d’émigration irrégulière

Dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans leur secteur de compétence, les limiers du Commissariat spécial de Keur Ayib, à la frontière gambienne, ont interpellé une personne de nationalité gambienne, du nom de Y. Touray, dans la journée du mercredi 5 avril dernier. Il a été trouvé par devers lui, un montant de 21 millions FCfa.



Interrogé sur l’origine de cette forte somme d’argent, il a été très loquace. Y. Touray a confié aux limiers que cet argent a été collecté auprès de 21 candidats à l’émigration irrégulière à destination des Îles Canaries en Espagne.



Devant les enquêteurs, il a été très coopératif, en soutenant qu'il a lui-même recruté certains, mais le plus grand nombre ont été recrutés par un nommé D. Faty, qui habité à Médina Wandifa. En conclusion de sa déclaration, le Gambien a confié que le principal agent recruteur de ce projet d’émigration irrégulière, est le nommé Mb. Wade alias Baye Fall. C’est à lui qu’il devait remettre cet argent par l’intermédiaire d’un certain El. Thiam.



Ainsi, poursuivant l’enquête, indiquent nos sources, les limiers ont contacté le nommé El. Thiam. S’étant présenté comme un marabout, ce dernier a confié que les 21 millions FCfa devaient justement transités par lui pour être remis au nommé Mb. Wade alias Baye Fall, en passant par le nommé Am. Diop alias Hamza.



Sur la base de toutes ces informations, soulignent nos interlocuteurs, les nommés Am. Diop alias Hamza et El. Thiam ont été localisés et interpellés, avant-hier mercredi 6 avril 2023. Au terme de leur période de garde-à-vue, dit-on, Y. Touray (31 ans), Am. Diop dit Hamza (36 ans) et El. Thiam (58 ans), ont été déférés hier au parquet de Kaolack. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie et tentative de trafic de migrants.



Le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Kaolack va certainement ouvrir une information judiciaire pour circonscrire cette information qui est à la une de tous les sujets de discussion dans cette partie du pays. Une enquête qui devrait lui permettre de mettre la main sur toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin à cette affaire d’émigration irrégulière.



En outre, il y a lieu de préciser que le nommé Mb. Wade alias Baye Fall, cité comme étant le principal recruteur dans ce projet d’émigration irrégulière ainsi que le nommé D. Faty, son acolyte, ont pris la poudre d’escampette. Ils font l’objet d’intenses recherches, avancent nos interlocuteurs.



Quant aux victimes, la plupart d’entre elles ont été identifiées par les limiers du commissariat de Keur Ayib, mais elles n’ont pas voulu se présenter pour faire une déposition.













