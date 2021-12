Trois semaines après la levée de leur immunité: Les députés Biaye et Sall veulent du "fast track" Pas encore auditionnés trois semaines après la levée de leur immunité parlementaire, les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall s'impatientent, à en croire Source A.

Selon Boubacar Biaye, "à supposer qu'il y a mon nom sur un certificat de mariage, quel est l'officier d'état-civil qui a confectionné ce document? Même s'il y a une enquête, elle n'ira nulle part . Ils vont voir que rien ne me lie à Condé".



Pour lui, "Condé n'est ni plus ni moins qu'un courtier qu'il n'a plus revu depuis 2018 et à qui il n'a jamais téléphoné".



l'autre député, Mamadou Sall, assène: "tout le monde voulait la levée de l'immunité parlementaire, c'est déjà fait. C'est moi-même qui ai demandé qu'on lève mon immunité parlementaire. Donc la balle est dans le camp de la justice", dit-il.

