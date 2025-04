Troisième congrès de la SOSEDEV : La dermatologie au carrefour des spécialités médicales et de la coopération Sud-Sud La Société Sénégalaise de Dermatologie Vénéréologie (SOSEDEV) tiendra son troisième congrès les 7, 8 et 9 mai 2025, à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, autour du thème central : « La dermatologie au carrefour des spécialités médicales et chirurgicales ». Deux sous-thèmes viendront enrichir les réflexions : la coopération Sud-Sud et les maladies émergentes et ré-émergentes.



Ce rendez-vous scientifique mettra en lumière la transversalité de la dermatologie, une spécialité qui occupe une place essentielle à l’interface de nombreuses disciplines médicales et chirurgicales.



En effet, le dermatologue intervient souvent en lien étroit avec des spécialistes tels que les pédiatres, internistes, cancérologues, rhumatologues ou encore les gynécologues, pour la prise en charge de maladies auto-immunes, inflammatoires ou systémiques, à manifestations cutanées.



Pour la présidente de la SOSEDEV, le Professeur Fatimata Ly, ce congrès constitue une plateforme stratégique pour renforcer les échanges entre professionnels de la santé et stimuler les collaborations Sud-Sud, dans un contexte où la circulation de savoirs, d’expertises et de solutions adaptées est essentielle face aux défis sanitaires actuels.



L’École de dermatologie de Dakar, forte de son expérience de coopération avec des partenaires du Nord comme du Sud, confirme ainsi son rôle de pôle d’excellence en matière de formation, de recherche et d’innovation clinique sur le continent africain.



