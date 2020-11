Troisième mandat: "C'est l'évaluation des risques qui fera décider Macky Sall" selon... Le président de la République fait dans le clair-obscur, selon Ousmane Khouma. Macky Sall n’a pas encore donné une position tranchée sur la question du troisième mandat.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 06:18 | | 1 commentaire(s)|

Ousmane Khouma, a été interpellé, ce dimanche, sur la question, à l’émission "Jury du dimanche". Juriste et non moins maître de conférences, est catégorique. Son point de vue, indique-t-il de façon claire, nette et précise, c’est que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. « Juridiquement, tournure rédactionnelle ne saurait être plus claire », dit-il.



Mais, prévient-il: « Il se trouvera des juristes qui vont argumenter le contraire et un conseil constitutionnel qui va valider. Donc, je dis que la décision est politique et revient à Macky Sall. Ce qui le fera décider, c’est l’évaluation qu’il fera des risques », soutient-il. « Si Macky Sall décide qu’il est candidat, vous imaginez le Conseil constitutionnel lui dire, au regard de la Constitution, vous ne pouvez pas être candidat ? Il faut juste revoir les précédents historiques », a signalé le juriste, qui dit espérer que Macky Sall ne se présentera pas pour un troisième mandat.



Mais, indique-t-il : « le seul poids important, c’est l’évaluation qu’il fera des risques et des rapports de forces le moment venu ».



