Troisième mandat : Yewwi annonce un grand rassemblement pour la démocratie

Sévère réquisitoire ! Pour Ousmane Sonko, Macky Sall a un problème de niveau. Ce qui l’a poussé, à l’en croire, à dire dans une interview accordée au «New York Times» (journal américain), avant son départ pour Washington, pour le sommet Etats-Unis Afrique : « Que je sois candidat ou non, c’est ma décision ! »



« Macky Sall nous ridiculise devant les Américains. Ils vont se dire que le Sénégal n’est pas un pays. Parce que cela ne dépend que de la volonté de la personne pour être candidate ou non. Il ne sait pas de quoi il parle. Je crois que c’est un problème de niveau. Comment peut-il aller aux États-Unis, alors qu’ils savent que la Constitution du Sénégal limite le nombre de mandats à deux et leur dire que le troisième mandat ne concerne pas le peuple, mais que de lui ? Il a ridiculisé le Sénégal ! », a clamé Ousmane Sonko lors de la conférence de presse tenue hier par la coalition Yewwi Askan Wi, sur l’arrestation de deux députés de son camp.



A la suite de cette sortie, le leader du Pastef a appelé les Sénégalais à retrouver leur capacité d’indignation. « Il faut que nous luttions contre le régime dictatorial que Macky Sall est en train d’instaurer au Sénégal. Macky Sall pose des actes de violence. Nous continuons de nous taire. La résistance à l’oppression est un droit. Nous appelons les Sénégalais à rester debout », a-t-il déclaré, avant d’indiquer que Yewwi AskanWi est en train de réfléchir sur l’organisation d’un grand rassemblement pour la démocratie et la libération des détenus politiques au Sénégal.



Mieux, poursuit-il, « nous envisageons aussi de relancer le concert de casseroles sous forme de référendum sur le troisième mandat. Si nous ne restons pas alertes, Macky Sall va rester au pouvoir en 2024 ». Enfonçant le clou, Déthié Fall a rappelé au Président Macky Sall que le troisième mandat ne dépend pas de son bon vouloir. « Vous avez tous relevé ses propos tenus aux États-Unis. Il a dit que le troisième mandat n’est plus une question de droit. Le président de la République extirpe du champ du droit, le troisième mandat. Cela veut dire que c’est sa volonté. Mais, monsieur le Président, le troisième mandat n’est pas votre volonté, parce que le premier n’a pas été la vôtre ni le deuxième. Ce sera la volonté du peuple sénégalais. Vous n’allez pas le faire. Il faut qu’il arrête tant qu’il est encore le temps ! », a martelé le leader du Parti Républicain pour le Progrès.