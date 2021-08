Troisième vague toujours en hausse : L’Afrique dépasse la barre des 7 millions de cas de Covid-19 La troisième vague de coronavirus frappe de plein fouet le continent africain qui compte désormais plus de sept millions de cas de coronavirus. Jugeant alarmante la situation, le bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a exprimé sa préoccupation par rapport à la propagation de la pandémie.

«L’Afrique est toujours en pleine troisième vague de Covid-19. Le continent a tristement dépassé les 7 millions de cas cette semaine, et les chiffres grimpent. Les décès hebdomadaires liés à la Covid-19 ont atteint un nouveau record cette semaine, avec près de 6.600 décès», informe Oms Afrique.



Réagissant sur la montée des cas de coronavirus au niveau du continent, le directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé son inquiétude sur la campagne de vaccination.



Il a déclaré que 70% des pays africains ne seraient pas en mesure d’atteindre le niveau de vaccination de 10% d’ici septembre, avec seulement 2% des vaccins administrés dans le monde. Jusqu’à présent, 1,5% de la population africaine a été vaccinée contre le Covid-19.



