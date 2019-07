Tronçon Pikine-Patte d’oie de l’autoroute à péage : l’arnaque infernale ! Ce n’est pas une nouveauté. Le tronçon Pikine-Patte d’Oie, ou inversement, avait semblé dès l’ouverture de l’ouvrage, être une véritable arnaque. Tant la distance parcourue est infime par rapport au tarif de 500 francs CFA fixé. L'axe est devenu est véritable parcours du combattant

Mais il s’y ajoute que le tronçon est de plus en impraticable. Cela, dans les deux sens. Partir de la Patte d’Oie pour rallier Pikine relève, de plus en plus, du vrai chemin de croix. Surtout aux heures de pointe où les embouteillages monstres, accentués par l’indiscipline de certains chauffeurs, qui cherchent des raccourcis introuvables, rend la situation invivable. Il n’est pas rare de passer une demi-heure, voir plus, pour parcourir ces quelques mètres de bitume.

Idem dans le sens Pikine Patte-d’oie où la première incongruité réside dans le fait qu’il n’y a pas de sortie sur Patte d’Oie. Ceux qui oblige les automobilistes à descendre par Cambérène pour continuer leur chemin par la Nationale.

Sur cette petite bretelle, le parcours du combattant est encore plus rude pour une distance pourtant beaucoup plus réduite. Il n’est pas rare que les bouchons commencent dès la sortie de Pikine, pour plusieurs minutes passées à se frayer un passage.

A défaut de trouver des solutions à ce calvaire au quotidien, revoir les tarifs sur cet axe, pourrait, peut être, servir de calmant aux usagers.



