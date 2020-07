Trop de fétichisme égale trop de Morts : Serigne Moutapha Sy explique le pourquoi du lourd bilan macabre sous les deux mandats de Macky Sall En conférence ce samedi retransmise sur Youtube, Serigne Moutspha Sy a encore bombardé le « Macky ». Selon le guide religieux des Moustachidines, il y a trop de fétichisme sous le règne de l’actuel président Sénégal.

Pour Serigne Moutapha Sy le pourquoi du lourd bilan macabre des grosses personnalités sous les deux mandatsde Macky Sall, s’explique par sa grande, implication dans le mysticisme.



« Beaucoup de grosses pointures ont quitté ce bas-monde sous son règne. Le Fétichisme l’a trainé dans beaucoup d’erreurs… Le pays va vers une destinée qui effraie tout le monde et je n’ose pas dire ce que DIEU m’a montré… Les populations sont fatiguées, je reçois trop de lettres. Même un directeur d'hôpital m’a saisi pour m’exposer les problèmes et débordements de leur structure...»



Cependant Le Marabout a magnifié le travail que préfet de Tivaouane a effectué pour la réussite de cette rencontre. Selon lui, si c’est une décision venue d’en haut, « le Rattrape n’est pas trop tard, et le Colonel Cissé le lui rapportera. … »



