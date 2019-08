Trophée UEFA : Grand Absent des 3 finalistes, Sadio Mané reçoit une excellente nouvelle

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2019 à 20:01

L’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, nominé pour le titre du meilleur attaquant de la Ligue des Champions édition 2018-2019 au coté des deux Messi et de Ronaldo vient de connaitre son sort.



En effet, le sénégalais de 27 ans, l’un des artisans majeurs du sacre de Liverpool en Ligue des Champions termine deuxième derrière l’attaquant du Fc Barcelone Lionel Messi, nommé meilleur attaquant de la saison.



Dans son compte officiel, L’UEFA a rendu public le nombre de voix obtenus par chaque prétendant après la cérémonie de tirage au sort de la LDC. Avec 109 points, Sadio Mané se hisse à la deuxième derrière Lionel Messi (285 pts) et devant Cristiano Ronaldo (91 pts).









