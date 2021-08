Trophée des Champions: Idrissa Gana Guèye positif à la Covid-19 L'international sénégalais Idrissa Gana Guèye ne sera pas de la partie tout à l'heure entre Paris et Lille pour le Trophée des Champions. En effet, il a été testé positif à la Covid-19 et est donc forfait. le lutin milieu de terrain avait fait une bonne préparation avec son équipe et portait le plus souvent le brassard de capitaine, quoique il y avait de grands absents.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 18:56



