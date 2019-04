Troubles à l’AIBD : des travailleurs menacent d’aller en grève L’aéroport International Blaise Diagne, traverse une zone de turbulence. Et pour cause, les gestionnaires (turcs) de l’aéroport Limak-AIBD Summa (Las), menacent de réduire le personnel sous leur tutelle, évoquant des problèmes financiers, rapporte L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

D’ailleurs, souligne le journal, des travailleurs ont déjà été auditionnés dans ce sens. Il leur est proposé un départ négocié, qu’ils sont appelés à accepter au plus tard au mois de juin, au risque d’être tout simplement limogés.

Mais une rencontre est prévue aujourd’hui entre les différents acteurs concernés, souligne le journal.

Dans tous les cas, l’intersyndicale des travailleurs de Limak-AIBD Summa (LAS), a menacé d’aller en grève, si les gestionnaires de l’aéroport ne sursoient pas à leur volonté de supprimer des postes à l’aéroport.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos