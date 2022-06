Tué dans une attaque au Mali : La dépouille de Maboury Diouf attendue aujourd’hui

Dans notre édition du vendredi, nous avions révélé en exclusivité la mort du fonctionnaire international Maboury Diouf, tué dans une attaque au Mali, précisément sur l’axe Bamako- Ségou.



Considéré comme un homme aux qualités humaines et professionnelles reconnues par ses pairs, Maboury Diouf était à bord d’un véhicule humanitaire de la Croix Rouge tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés, rappelle LeTémoin.



Sa dépouille est attendue ce mardi à l’aéroport Blaise Diagne de Diass. La levée du corps est prévue demain mercredi à l’hôpital militaire de Ouakam suivie de l’enterrement à Touba.



Originaire de Bambey et domicilié au quartier « Firdawsi » de Keur Massar, Moubary Diouf était un jeune fonctionnaire sans épouse, ni enfant. Il reportait tout son amour sur sa vieille maman pour laquelle il considérait que rien ne saurait être de trop. Rappelons-le, le chauffeur malien du véhicule et un délégué médical expatrié (Néerlandais) ont également trouvé la mort dans l’attaque.