Tué lors d’une intervention : Le Commandant Tamsir Sané sera inhumé demain au cimetière de Yoff

Dimanche 28 Juillet 2019

La gendarmerie nationale va procéder demain lundi, à la levée du corps, à la Caserne Samba Diéry Diallo du Commandant Tamsir Sané, tué lors d’une intervention. L’homme de tenue sera inhumé au cimetière de Yoff.



Avant son enterrement, les forces de défense et de sécurité vont lui rendre un vibrant hommage pour service rendu à la Nation.



A retenir que le Commandant Sané a été tué dans le cadre de sa mission de sécurisation des personnes, des biens et services. Il voulait tout simplement, empêcher le braquage de l’agence Poste-finance de Koumpentoum.



