Tuerie à Mbour : Les sources de l’arme du crime retrouvées

Libération informe que les enquêteurs ont retracé l’itinéraire de l’arme du crime. Lors de son arrestation, le tueur avait déclaré avoir acheté le pistolet à Touba pour 150 000 francs CFA. Manifestement, l’arme a été volée au cours du cambriolage du domicile d’un Franco-Sénégalais nommé A. S. K. Basse à Thiès. De l’argent avait été volé au cours de ce forfait. Le pistolet a ensuite transité chez A. Ndiaye puis entre les mains de P. Bakhoum.



La même source informe que Basse, bien que victime de vol, ainsi que Ndiaye et Bakhoum ont été arrêtés et déférés au parquet de Mbour. Ils sont poursuivis pour détention d’arme sans autorisation. L’assaillant qui a tué trois personnes dont deux commerçants, est connu du fichier des services de la police.



Pour rappel c’est une histoire de faux billet est à l’origine de la tuerie car le braqueur a manifesté son souhait d’échanger quelques billets qu’il remet au gérant mais, après un contrôle des billets, le gérant se rend compte qu’il s’agit de faux billets et le notifie au client.

Rewmi