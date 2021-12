Tuerie de Boffa-Bayotte: Les présumés auteurs mettent fin à leur troisième grève de la faim après une médiation

René Capin Basséne, Omar Ampoï Bodian et Cie avaient, pour la troisième fois, décrété une grève de la faim mardi dernier. Un mot d’ordre que les grévistes ont décidé de lever suite à leur rencontre avec des membres de la société civile à la prison de Ziguinchor.



D'après des sources de "Libération" online, proches des familles des détenus : « C’est suite à la médiation de la société civile locale, avec à sa tête le coordonnateur du mouvement citoyen «Vision citoyenne» Madiadiop Sané, qu'ils ont décidé de surseoir à leur grève de la faim ». D'après les mêmes interlocuteurs, « d’autres bonnes volontés, des dignitaires religieux et coutumiers de la région, des leaders d’opinions, se sont aussi impliqués pour une issue heureuse ».



« Nous avons convaincu René Capin Basséne et ses amis à renoncer à leur grève de la faim illimitée. Il s’agit maintenant pour nous, de porter leur combat, afin qu’ils puissent être jugés et édifiés sur leur sort », confirme Madiadiop Sané à "Libération" online.