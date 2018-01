Tuerie de Boffa Bayottes : De nouvelles interpellations, la gendarmerie refuse d'en préciser le nombre

Les gendarmes chargés de l’enquête sur la tuerie de Boffa survenue le 6 janvier dernier dans la zone de Ziguinchor (sud) et qui a fait 14 morts et six blessés, ont annoncé lundi à l’APS que de nouvelles interpellations ont été effectuées dans cette affaire, refusant toutefois d’en donner le nombre.



"Un groupe de personnes est actuellement en train d’être auditionné. Ces nouvelles interpellations entrent dans le cadre de l’enquête sur la tuerie de Boffa", a déclaré une source proche de l’enquête sans plus de détails.



"Nous ne pouvons plus dire le nombre de personnes. Nous ne voulons pas donner de chiffres. Mais il faut retenir que des personnes sont encore interpellées et que le travail d’enquête est en train d’être mené", a-t-elle ajouté, avant de promettre que "la gendarmerie va faire le point sur l’’enquête dans les prochains jours à travers un point de presse".



La même source assure que "les opérations d’enquête se poursuivent normalement" au niveau de la gendarmerie de Néma à Ziguinchor. "Ce qui est sûr est que l’enquête est loin d’être bouclée. Elle se poursuit normalement", conclut-elle.



La Section de Recherches de la gendarmerie avait annoncé avoir interpellé samedi à Ziguinchor (sud) un individu dans le cadre de cette enquête, seize autres personnes ayant été placées sous mandat de dépôt vendredi, par le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Ziguinchor.



Le procureur avait dans le même temps libéré six autres personnes contre lesquelles la gendarmerie n’a retenu aucune charge.



Les personnes placées sous mandat de dépôt, au terme de plusieurs heures d’audition, sont poursuivies pour "association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation".