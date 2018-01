Tuerie de Boffa: Les précisions du ministre Mame Thierno Dieng

Les trafiquants et/ou les exploitants forestiers de bois qui écument les forêts de la Casamance, peuvent dormir tranquilles. Ils n’ont rien à voir dans ce qui s’est passé dans la tuerie de Boffa Bayottes, contrairement à ce qu’a avancé la presse. Selon le ministre de l’Environnement, les victimes de cette barbarie sont de pauvres ramasseurs de bois morts et non des exploitants de bois. « Je préciser qu’il ne s’agit pas d’exploitants forestiers tel qu’on l’entendait, mais plutôt des ramasseurs de bois », a déclaré ce vendredi Mame Thierno Dieng.



« L’Observateur » dans sa livraison du jeudi, informe qu’un homme d’affaires sénégalais et un Suisse sont activement recherchés par les gendarmes. Il s’agit de M. D, habitant la région de Dakar et de J. F. B, un ressortissant suisse. Ces deux personnes sont suspectées comme étant les parrains des personnes tuées dans la forêt de Boffa. S’agissant du Sénégalais, il aurait envoyé ces jeunes exploitants de bois dans la forêt. Il serait appuyé par son ami, un ressortissant suisse, pour orchestrer cette déforestation de la Casamance. Les gendarmes sont à leurs trousses, d’après le média.



Le ministre Mame Thierno Dieng a par ailleurs déclaré que la suspension des permis de la coupe de bois, concerne les seules régions de la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda).