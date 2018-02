Tuerie de Boffa: Refus de visites à René Capain Bassène et Cie

Le directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amnesty international alerte sur le refus aux prévenus dans l’affaire de Boffa Bayottes, de recevoir des visites. Seydou Gassama dénonce ces restrictions qui sont à ses yeux, d’une violation des textes.



Selon M. Gassama depuis son inculpation et son placement sous mandat de dépôt suite à l'enquête menée par la gendarmerie nationale sur le massacre de Boffa Bayottes, René Capain Bassène et ses co-détenus sont toujours privés de visites par le juge d'instruction en charge du dossier.



A l’en croire, ni son épouse, ni son père et ses frères n'ont pu le voir depuis le vendredi 19 janvier, faute de permis de visite. Pour cause, le juge d'instruction en charge du dossier n'a pas commencé à délivrer les permis de visite. Ce défenseur des droits humains dénonce le déni ou les restrictions au droit de recevoir des visites des détenus. Pour Seydi Gassama, ces pratiques sont malheureusement en train d’être érigées en règle par les cabinets d'instruction. Seydi Gassama interpelle les autorités judiciaires sur ces restrictions qui sont passées sous silence.

