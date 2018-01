Tuerie de Borofaye:Trois Bissau-guinéens parmi les victimes

Trois personnes de nationalité bissau-guinéenne font partie des 13 personnes tuées dans l’attaque de Borofaye survenue samedi dans la forêt classée de Boffa Baillote, dans l’arrondissement Niaguiss, a appris dimanche l’APS, de source consulaire.



‘’Effectivement, nous avons dénombré trois personnes parmi les 13 corps. Ces personnes sont de nationalité bissau-guinéenne. Nous sommes en train de prendre langue avec leurs parents pour les besoins de leur évacuation à Bissau’’, a confié à l’APS le vice-consul de la Guinée Bissau à Ziguinchor, Louis Corréa.



‘’Nous avons déjà identifié ces personnes. Il s’agit d’Abdoulaye Baldé, âgé de 29 ans et père de deux enfants, d’Ibrahima Diallo, âgé de 35 ans et père de trois enfant, et d’un jeune répondant au nom d’Ousmane Baldé, âgé de 26 ans’’, a-t-il précisé.



‘’Les corps de ces trois Bissau-guinéens sont entre les mains de la gendarmerie sénégalaise pour les besoins de l’enquête et les opérations d’autopsie. Mais, nous sommes en train de travailler avec les autorités sénégalaises pour l’évacuation de ces corps dès que possible’’, a souligné Louis Corréa.



‘’Nous sommes en train de travailler avec les services consulaires de la Guinée-Bissau dans le but de remettre ces corps à leurs familles’’, a confirmé à l’APS, le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf.



De son côté, le préfet de Ziguinchor, Ibra Fall, déclare : ’’Nous sommes en train de prendre toutes les mesures possibles pour nous s’occuper de ces corps. Nous travaillons avec la mairie de Ziguinchor pour faciliter leur évacuation.’’



Informé de l’existence de victimes bissau-guinéennes, le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, se dit ‘’prêt à mettre à disposition un corbillard et une ambulance pour aider les parents bissau-guinéens à transporter leurs dépouilles [vers] leur pays’’.