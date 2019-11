Tuerie de Mlomp : Abdou Elinkine Diatta, Alpha Coly et Bacary Diatta enterrés ce matin Une semaine, jour pour jour, après l’attaque perpétrée à Mlomp, dimanche dernier, les victimes de cette attaque, ont été inhumées aujourd’hui, dans la même localité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 12:43

Après la levée du corps à l’hôpital régional de Ziguinchor, le défunt Secrétaire général autoproclamé du Mfdc, Abdou Elinkine Diatta et ses deux lieutenants, Alpha Coly et Babacar Diatta, ont été inhumés ce dimanche matin dans leur village natal de Mlomp.

Une cérémonie empreinte d’émotion lors de laquelle aucun discours n’a été prononcé.

Les auteurs l’attaque n’ont toujours pas été identifiés, même si la thèse d’un règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs.



