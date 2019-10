Tuerie de Mlomp : Un bras de fer entre le médecin légiste et le Directeur de l’hôpital de Ziguinchor retarde l’autopsie…

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Procureur de la République près le Tribunal régional de Ziguinchor a, selon nos sources dignes de foi, envoyé une réquisition au Directeur du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour demander l’autopsie du corps sans vie d’une des victimes de la tuerie de Mlomp.



Alpha Coly, puisse que c’est de lui qu’il s’agit, avait rendu l’âme ce dimanche aux services des urgences dudit centre hospitalier régional. Le médecin légiste qui doit faire ce travail refuse de s’exécuter pour protester contre une décision de la Direction de l’hôpital.



«Le dermatologue puisse que c’est de lui qu’il s’agit, aurait mal digéré l’affectation d’un des infirmiers de son service vers un autre service sans son remplacement au préalable. Le médecin légiste, vexé par cette décision du Directeur de l’hôpital, aurait tout bonnement décidé de croiser les bras jusqu’à affectation d’un autre infirmier dans son service», a soutenu nos sources hospitalières.



L’enquête ouverte par les hommes en bleu, risque d’accuser du retard à cause de ce tiraillement qui oppose le médecin légiste et le Directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor.



Le Procureur de la République pourrait se rendre ce mardi matin à l’hôpital pour trouver une issue heureuse à la situation afin que le corps sans vie d’Alpha Coly puisse être remis à ses proches pour les besoins de son inhumation.



igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos