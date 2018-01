Tuerie en Casamance : "cet acte barbare ne peut pas saper le processus de paix qui a été déclenché", Ousmane T. Dieng

« Aujourd’hui, 13 vies humaines sont perdues dans la partie du Sud du Sénégal. Cela fait mal au cœur. Je suis effondré», a-t-il déclaré.



Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) de relever que'au-delà de l’indignation, il faut que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que des sanctions à la hauteur du crime commis, soient prises.



Toutefois, le maire de Nguiéniène indique que cet acte barbare ne peut pas saper le processus de paix déclenché en Casamance. « Plus qu’une accalmie, il y a une stabilisation de la Casamance. C’est pourquoi, un évènement comme celui-ci nous fait beaucoup de peine », a-t-il déploré.



Il a tenu ces propos en marge de la finale de la Ligue de football amateur qui se jouait au stade Caroline Faye de Mbour et dont il était le parrain.









