Tuerie en Palestine : Cheikh Mansour Niasse condamne Israël et ses alliés américains L’ambassadeur itinérant auprès du président de la République, Cheikh Mansour Niasse a condamné dans les termes les plus forts le transfert de l’ambassade des États-Unis à la ville occupée de Jérusalem. Il a aussi exprimé sa profonde tristesse à l’égard des actions folles du président américain, Donald Trump et les gangs brutaux de l’occupation israélienne brutale.



« L’Amérique et les ennemis sionistes n’ont pas le droit d’occuper les lieux saints des musulmans et de piller leurs richesses en falsifiant l’histoire« , a avancé d’emblée Cheikh Mansour Niasse.



« Ce qui se passe en Palestine est un crime contre l’humanité, un conflit sans précédent dans l’histoire. L’occupation israélienne supportée par Washington, les décisions irresponsables de Donald Trump et son protégé Netanyahu, le Premier ministre israélien, auront des conséquences, c’est une provocation aux sentiments de plus d’un milliard et demi de musulmans autour du monde », a averti l’ambassadeur itinérant.



Cheikh Mansour a appelé les dirigeants mondiaux à se conformer à la voix de la raison et à ne pas poursuivre des décisions irresponsables et boiteuses qui mineraient l’identité islamique et arabe d’Al Qods, ainsi que la lutte sans défense du peuple palestinien.



Rappelons que Médina Baye est l’un des soutiens constants de la cause palestinienne. D’ailleurs une journée spéciale de soutien à Al Qods est célébrée à chaque veille de Maouloud dans la cité religieuse.



SeneNews

