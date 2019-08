Tués par leur père français, Ibrahima et Seynabou inhumés au cimetière de Yoff

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 10:41

Ibrahima et Seynabou, les deux enfants d’une mère sénégalaise tués dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août dernier à Beaucaire, dans le Gard (France), ont été inhumés, hier jeudi 15 août à 15 heures au cimetière musulman de Yoff, après la levée du corps à la mosquée de Sacré-Cœur.



L’Observateur qui donne l’information, indique que les dépouilles ont quitté Marseille à bord d’un vol de la compagnie Royal Air Maroc (Ram), en compagnie de leur mère Seynabou Fall et d’un de leurs oncles.



La famille de ces derniers a également organisé les funérailles pour les deux enfants, le même jour à la maison familiale, à Sacré Cœur.



Principal suspect, Emmanuel, le père des victimes a été mis en examen pour assassinats et écroué. Il encourt la prison à perpétuité, selon la presse française.

